Однорічна дитина постраждала у ДТП на Тернопільщині

Двоє людей, серед яких однорічна дитина, отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 11 травня близько опівночі, повідомляють у поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська водій автомобіля Ford Transit виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем “Volkswagen Crafter”.

В результаті удару до лікарні зверталися двоє пасажирів з буса. Проте їх не госпіталізовували.

Причини автопригоди встановлять слідчі. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.