Одні йшли через гори, інші хотіли форсувати річку: на кордоні з Румунією знову спіймали втікачів з Тернопільщини. ФОТО

У рамках проведення оперативно-профілактичних заходів «Березень-2023» впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону зупинили на державному кордоні вісьмох військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли залишити територію України

Всі зловмисники намагалися потрапити до Румунії поза пунктами пропуску.

Четверо із затриманих планували «підкорювати» високогір’я. Їх затримали прикордонні наряди від відділу прикордонної служби «Яблунівка». Двоє із порушників прибули на Закарпаття з Тернопільщини, один із Черкащини та ще один із Житомирщини.

Ще чотирьох зловмисників затримали військовослужбовці відділу «Тячів». Трьох із них – на березі річки Тиса. Чоловіки були одягнені у гідрокостюми. Змінний одяг, взуття, документи та гроші були ретельно обгорнуті у поліетилен.

Порушники мали при собі накачані автомобільні камери, за допомогою яких планували перепливати незнайому для них водойму. Усі чоловіки прибули на Закарпаття з інших регіонів: Тернопільщини, Вінниччини та Одещини. Наскільки небезпечними є спроби подолання холодної та повноводної Тиси вони не знали.

Варто зауважити, що зараз на Закарпатті у нічний час температура повітря опускається нижче нуля градусів. Глибина річки сягає трьох метрів, ширина – 50 метрів. Впродовж року зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.

Ще одного жителя Одещини затримав прикордонний наряд на околиці селища Солотвино. Чоловік зізнався, що прибув на Закарпаття з метою незаконного перетину кордону. За організацію своєї «подорожі» він заплатив 2,5 тисячі доларів.

Наразі оперативники загону встановлюють осіб причетних до організації незаконного переправлення осіб через кордон.

Стосовно затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.