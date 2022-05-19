Одяг, рушники, ляльки і музика: як у Тернополі відзначатимуть День вишиванки

Ряд заходів присвячених Дню вишиванки відбудеться у культурно-мистецьких закладах міста.

У Тернопільському обласному художньому музеї об 11.00 – відкриття виставки «Вишивка Залозецького краю». Презентують її працівники Залозецького краєзнавчого музею. Більше півроку вони працювали над тим, щоб віднайти та зберегти вцілілі вишиті строї та різні вишивки, а також збирали фотоархів із зображеннями вишиванок рідного краю. Колекцію, яку вдалося зібрати за цей час буде представлено на виставці.

В Українському домі «Перемога» о 12.00 розпочнеться майстер-клас «Вишиваний колорит». Проведе його Вікторія Кривоніс – Голова громадської організації «Школа борщівської народної сорочки», майстер народних художніх промислів вишивки, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, депутат Тернопільської обласної ради. Майстриня вчитиме дітей як зробити закладку в книгу у техніці «шов колодочками».

У цьому ж закладі о 13.00 відкриється виставка «Мова рушникова». На ній рушники зі своєї колекції презентує тернополянка Тетяна Головань. Її колекція складається зі старовинних і сучасних виробів, виконаних у різних техніках. Є рушники Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Тернопільщини, Львівщини, Волині та інших регіонів.

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді о 14.00 – відкриття виставки «Україно, моя вишиванко, ти тернова моя голубінь!». Представить її студентка Тернопільського кооперативного фахового коледжу Олена Дідилівська. В експозиції – творчі та академічні роботи юної майстрині.

У Тернопільській музичній школі №1 імені Василя Барвінського о 15.00 – концерт «Вишиванка – духовна броня України». У музичній імпрезі візьмуть участь юні бандуристки, які займаються від керівництвом викладача Надії Семчишин.

У Тернопільській музичній школі №2 імені Михайла Вербицького о 16.00 розпочнеться свято «Вишиванку одягаймо – Україну прославляймо». У його програмі: виставка рушників, фотозона, концерт і дефіле костюмів.

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» з 19 травня можна оглянути виставку «Вишиванка-вишиваночка: ляльки України». Свої вироби на ній представили учні Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука. Ляльок у самобутніх українських вишитих строях виготовили вихованці класу Алли Твердинюк.

Фото автора