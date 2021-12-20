18 грудня близько другої години ночі у селі Рідколісся Монастириської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа господарської будівлі, що належить місцевому жителю.

Під час самостійної спроби гасіння пожежі отримав опіки зять власника будівлі, 1989 року народження, якого з діагнозом «Термальні опіки І та ІІ ст. лівої верхньої кінцівки, нижньої кінцівки, правої кисті, лівої половини чола» каретою екстреної медичної допомоги доставлено в приймальне відділення КНМ «Монастириська МЛ», а після надання медичної допомоги відпущено за місцем проживання.

Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю площею 75 м кв., речі домашнього вжитку, мопед «Honda Dio», токарний станок, дві бензопили, мотокосу та 5 м куб. дров.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 19-ї та 9-ї державних пожежно-рятувальних частин 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано розташовані поряд житлову та господарську будівлі, мотоцикл «Боксер 150» та свійських тварин.