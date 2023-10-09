Обожнював футбол та риболовлю: у Тернополі попрощалися із захисником, котрий загинув ще влітку. ВІДЕО

Був світлим та позитивним воїном. У Тернополі в останню дорогу провели військового Тараса Польного.

Чоловік захищав Україну з перших днів повномасштабної війни. Загинув влітку на Донеччині, проте можливість попрощатися із захисником з’явилася лише тепер, повідомляють Т1 Новини.

Тарас народився й виріс у Тернополі. Тут пройшло його дитинство. Усе життя займався улюбленою справою — вивчав техніку, працював з нею, досліджував. У рідному місті працював на залізниці електриком.

У перші дні повномасштабного вторгнення він вирішив, що його основним обов’язком є захист Батьківщини. Добровільно пішов на службу у роту охорони при військкоматі, згодом його перенаправили на схід.

Воїну було 34. Знайомі згадують Тараса, як доброго та веселого хлопця, який обожнював футбол, спорт та риболовлю.

Хоч Тарас воював доволі багато часу, але ніколи цим не вихвалявся. Навпаки, підтримував побратимів у важкі хвилини, багато жартував та піднімав усім настрій.

У чоловіка залишилися батьки, дружина та маленька донечка. Вічна слава і пам’ять захиснику України.