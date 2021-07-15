Обіцяв “відмазати” від армії за 1600 доларів: на хабарі спіймали заступника військового комісара. ФОТО

Військовослужбовець вимагав неправомірну вигоду від призовника. За гроші обіцяв допомогти отримати документи про визнання останнього непридатним до проходження військової служби.

Викрили заступника комісара одного із районних військкоматів оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області з колегами-правоохоронцями.

Увечері 14 липня зловмисника затримали «на гарячому» після отримання ним 1 600 доларів США неправомірної вигоди. Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Предмет неправомірної вигоди вилучено на місці. Військовослужбовцю вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові. Процесуальне керівництво – Львівська обласна прокуратура.