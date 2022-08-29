Понад 6000 гривень привласнила невідома особа в мешканки Чортківського району. За обумовлену суму аферист мав доправити заявницю з Іспанії в Україну.

Шахрайська схема за якою діяв аферист: розміщує в мережі Інтернет оголошення про перевезення пасажирів. У клієнтів просить здійснити попередню оплату переславши кошти на банківську картку. Громадяни без роздумів здійснюють транзакції, а коли в обумовлений день намагаються зв’язатися з перевізником, в нього, як правило вимкнений телефон.

Від такого роду злочину потерпіла й краянка. Потерпіла втратила кошти, але так і не добралася в пункт призначення.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 ККУ.

Поліцейські просять мешканців краю, користуватися послугами лише перевірених перевізників, аби не стати черговою жертвою аферистів.