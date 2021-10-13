Потерпілі втратили загалом майже два мільйони гривень, повіривши шахрайським вигадкам зловмисниці.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, жертвами «бізнес-леді» стали двадцятеро жителів області. Усім зловмисниця розповідала вигадану історію про родича, котрий мешкає в США і передає в Україну якісну техніку за низькою ціною. Бажаючих скористатися такою вигідною пропозицією одразу ж знайшлося чимало.

Один з потерпілих – 30-річний тернополянин. Молодий чоловік розповів, що замовив техніку на понад шість тисяч американських доларів. З його слів, на товар чекав довго, а коли почали закрадатися сумніви, зловмисниця раптом віддала йому два смартфони, які, як згодом з’ясували правоохоронці, вона придбала у Тернополі. Жертв переконувала, що затримка техніки – через доставку.

Після заяв потерпілих діяльністю «бізнес-леді» зацікавилися співробітники Тернопільського районного управління поліції. Були підстави оголосити зловмисницю у розшук. Нині вона перебуває під вартою. Їй оголосили підозру за частиною 2 та 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Триває розслідування.