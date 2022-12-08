Обірвані проводи і повалені опори: через негоду на Тернопільщині виникли додаткові перебої в електропостачанні

Складні погодні умови на Тернопільщині призвели до додаткових аварій в електромережах.

Про це повідомили у “Тернопільобленерго“.

“У зв’язку із складними погодними умовами, які мали місце в ніч із 06 на 07 грудня, в частині нашої області, відбулось налипання мокрого снігу та в подальшому його обледеніння на лініях електропередач наругою 0,4-10 кВ. Відповідно, є пошкодження цих ліній (обриви проводів, падіння опор), внаслідок чого тимчасово без електроенергії залишився ряд населених пунктів колишнього Бучацького району.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють над відновленням пошкоджених електричних мереж, щоб донести світло до домівок споживачів. Проте, в деяких населених пунктах ситуація з енергопостачанням залишається складною. Тому 8 грудня до аварійно-відновлювальних робіт будуть задіяні аварійні бригади із сусідніх РЕМів”, – ідеться у повідомленні.

Енергетики просять споживачів із терпінням та розумінням поставитися до ситуації, що склалася.