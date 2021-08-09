Пожежа сталася 9 серпня близько 1-ї години ночі у селі Росохуватець Купчинецької ТГ Тернопільського району.

Як повідомляють у ДСНС, горів житловий будинок. Вогнем знищено ліжко, а також покриття будинку на площі 30 м. кв, пошкоджено речі домашнього вжитку та перекриття будинку на площі 4 м. кв.

Під час пожежі травмований власник будинку, громадянин 1968 року народження, якого з діагнозом «Термічні опіки І, ІІ, ІІІ ступеня верхньої лівої кінцівки, лівої частини грудної клітки, живота, правої стопи та верхніх дихальних шляхів» госпіталізовано в Козівську лікарню.

Під час гасіння врятовано дві будівлі.