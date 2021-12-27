Новорічне свято для дітей українських захисників влаштували у Тернополі. Для малечі підготували розважальну програму та показ фільму.

Дійство відбулося в одному із торгово-розважальних центрів міста.

Тернополянка Інна прийшла з донькою. Жінка каже, що дитині не вистачає спілкування з однолітками і позитивних емоцій.

“Вона дуже скучає за татом. Чекаємо з нетерпінням його повернення з війни. Сподіваємося, що все буде добре. А такі заходи дають можливість трохи забути про наші будні і переживання. Тож дуже вдячні організаторам за таку гарну програму”.

Загалом на святкову новорічну програму зібралося близько двадцяти дітей, батьки яких захищали Україну або тепер беруть участь у зоні бойових дій. Захід організували тернопільські підприємці.