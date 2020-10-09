На Тернопільщині старшокласники побили на рік або два молодшого учня.

Скандал розгорівся завдяки публікації в Facebook мами постраждалого хлопчика. За її словами, старшокласники побили дев’ятикласника в приміщенні школи. Хлопчик отримав травми, пише Znaj.ua.

Його мама Леся Балла описала ситуацію в соцмережі. Вона розповіла, що старшокласники групою з кількох людей били її сина в класі. Били руками, а потім і ногами по обличчю. Вона зазначила, що на крики і шум у класі ніхто не відреагував, ніхто з вчителів не поцікавився, що відбувається. Діти, які були присутні при цьому знімали все, що відбувається на відео.

Мама постраждалого хлопчика зажадала, щоб батьки кривдників виховували своїх «дітей-тварюк» правильно. Далі вона розповіла, що в тому, що трапилося винні всі – вчителі за те, що вони не втихомирили кривдників і не відреагували, батьки за те, що вони виховують «тварюк», директор школи, який, за її словами, одягнув рожеві окуляри і у нього все добре.

Жінка поставила питання в своєму пості про те, чому таких криків і шуму ніхто не почув або не захотів почути. Чому вони допустили кровопролиття в школі? Вона сподівалася, що всі винні понесуть покарання.