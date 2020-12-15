Ніж поцілив у серце: чоловіка-душогуба взяли під варту

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури оголошено підозру за ч.1 ст.115 КК України жителю села Підгайчики Теребовлянського району.

Як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, за версією слідства, 13 грудня під час сварки у власному помешканні чоловік вдарив ножем у груди дружину. Причиною конфлікту було зловживання алкоголем одним з подружжя. Оскільки ніж влучив потерпілій у серце, вона померла на місці події.

Триває розслідування, розпочате слідчими ГУНП в області. Суд погодився із позицією прокурора і обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.