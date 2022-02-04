Німецькі антропологи реконструюють обличчя людини, котра проживала на Тернопільщині три тисячі років тому. ФОТО

Антропологи із німецького Франкфурта реконструюють обличчя давньої людини, що проживала на Тернопільщині приблизно три тисячі років тому.

Пр це повідомили на сторінці Залозецького краєзнавчого музею.

“Колеги-антропологи із Франкфурта погодились для нашого музею реконструювати обличчя давньої людини, що проживала на Залозеччині 3 тисячі років тому! Звісно, що не все так просто і не безкоштовно! Навіть дуже не дешево, але ми з цим справимось!

Слідкуйте за нами! Буде надзвичайно цікава історія!

P.S. на фото роботи німецьких антропологів – реконструкції облич людей за археологічним матеріалом та череп людини пізньобронзового віку із Мильна!”, – ідеться у повідомленні.