Антропологи із німецького Франкфурта реконструюють обличчя давньої людини, що проживала на Тернопільщині приблизно три тисячі років тому.
Пр це повідомили на сторінці Залозецького краєзнавчого музею.
“Колеги-антропологи із Франкфурта погодились для нашого музею реконструювати обличчя давньої людини, що проживала на Залозеччині 3 тисячі років тому! Звісно, що не все так просто і не безкоштовно! Навіть дуже не дешево, але ми з цим справимось!
Слідкуйте за нами! Буде надзвичайно цікава історія!
P.S. на фото роботи німецьких антропологів – реконструкції облич людей за археологічним матеріалом та череп людини пізньобронзового віку із Мильна!”, – ідеться у повідомленні.
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