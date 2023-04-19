Ніхто не телефонував: з рахунків тернополянки загадково зникли 36 000 гривень

Більш як 36 тисяч гривень втратила жителька Тернополя. 18 квітня 42-річна жінка звернулася по допомогу до поліції, оскільки з її двох карток списалося 36 200 гривень.

Спілкуючись із правоохоронцями потерпіла розповіла, що про зникнення коштів із зарплатної та кредитної карток дізналася з СМС-повідомлення. Вона запевняє, що їй ніхто не телефонував.

Працівники поліції припускають, що жінка могла перейти за фейковим повідомленням чи зареєструватися на невідомому інтернет-ресурсі, вказавши особисті дані. Шахраї, отримавши необхідну інформацію, приєдналися до її інтернет-банкінгу та викрали усі кошти.

Перевіряють слідчі рахунки, на які пішли кошти. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 190 (шахрайство) ККУ.