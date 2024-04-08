Форми для мафінів представлені в асортименті, вони виготовляються з різних матеріалів. Основні види – металеві: сталеві (міцні, рівномірно розподіляють тепло, підходять для високих температур), алюмінієві (легкі, швидко нагріваються, але можуть деформуватися), чавунні (довговічні, добре тримають тепло, але важкі), силіконові (гнучкі, термостійкі, не згорають), паперові (одноразові, різноманітні, але не підходять для рідкого тіста). Популярні якісні силіконові форми для випічки, які не потрібно змащувати, вони підходять для високих температур.

Рецепти для мафінних форм

Оригінальні рецепти з мафінних форм

Класичні

Продукти: 200 г борошна, 150 г цукру, 100 г вершкового масла, два яйця, 100 мл молока, 1 ч. л. розпушувача, 1/2 ч. л. солі, ваніль за смаком.

Приготування – розігрівають духовку до 180°C. Змішують борошно, цукор, розпушувач та сіль. В іншій мисці збивають масло та цукор до пишної маси. Додають яйця по одному, добре збиваючи після кожного.

Вливають молоко та ваніль, перемішують. Наступний крок – додавання сухих інгредієнтів до вологих та перемішування до однорідності. Розкладають тісто у формочки, заповнюючи на 2/3. Випікають 20 хвилин до готовності.

Із шоколадною крихтою

Інгредієнти: ті самі плюс 100 г шоколадної крихти.

Приготування – у такій самій послідовності, як і класичні, але додають шоколадну крихту перед розкладанням тіста у формочки.

З ягодами

Інгредієнти: ті самі плюс 200 г ягід (полуниця, малина, чорниця).

Приготування – аналогічне, а фрукти додають у готове тісто й акуратно перемішують.

З бананом та горіхами

Інгредієнти: ті самі плюс 50 г волоських горіхів та один стиглий банан.

Приготування – за тією ж технологією, а горіхи та банан додають у готове тісто.

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Незвичайне використання мафінних форм

Крім звичайного приготування мафінів, можна використовувати мафінні форми для таких цілей:

запечені яйця. Змащують формочки маслом та в кожну додають по яйцю. За смаком сіль, перець, спеції, тертий сир, шинку, овочі. Запікають у духовці при 180°C до готовності;

фруктові кекси. Розрізають фрукти (яблука, груші, персики) на часточки та викладають їх у формочки. Заливають тістом для кексів та випікають у духовці;

крижані мафіни. Наповнюють формочки йогуртом, соком, пюре, додають фрукти, ягоди, горіхи та заморожують;

мафіни з рису. Варять рис, додають яйця, молоко, спеції. Розкладають по формочках та випікають у духовці до золотистого кольору;

запечені овочі. Нарізають овочі (броколі, цвітна капуста, морква) на шматочки. Змащують формочки олією та розкладають овочі, додають спеції та випікають у духовці;

м’ясні мафіни. Змішують фарш з цибулею, яйцем, спеціями, розкладають по формах та випікають.

Це лише кілька прикладів незвичайного використання мафінних форм.