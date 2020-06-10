До літнього оздоровчого періоду готують стаціонарні табори на Тернопільщині. Втім, коли відкриють їх, наразі невідомо. В області чекають відповідного рішення Міністерства охорони здоров’я України.

На Тернопільщині діє десять стаціонарних дитячих таборів. Цього року зможуть відкритися дев’ять закладів. В одному таборі проходить капітальний ремонт.

«Минулими роками у цій порі ми розпочинали заїзди до оздоровчих закладів. Зараз маємо невизначеність. І все ж ми готуємо наші стаціонарні заклади до оздоровчого сезону. Маємо відповідну рекомендацію міністерства. В нашій області є діючих десять стаціонарних таборів, дев’ять з них зможуть приймати дітей цього року. Не зможе відкритися табір “Дивосвіт”, що знаходиться в селі Кутянка Шумського району. Там відбувається капітальний ремонт, використовуються кошти державного бюджету, фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Запланована повна реконструкція, хоча цього року маємо деякі проблеми з фінансуванням», – розповідає начальник управління сім’ї і молоді ОДА Ігор Чорний.

Спецкомісія на Тернопільщині обстежила стан готовності таборів до літнього оздоровчого сезону. Кожен заклад має створити належні умови для безпечного та ефективного перебування, проживання, харчування, медичного обслуговування, повноцінного відпочинку дітей з належним дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

Софія Романська