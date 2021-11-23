Відійшов у вічність відомий тернопільський медик, хірург Констянтин Походун.

Про це повідомляють на сторінці ТНМУ у Фейсбуці.

“Ректорат, профком, працівники і студенти ТНМУ глибоко сумують з приводу смерті асистента кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л.Ковальчука ПОХОДУНА Констянтина Анатолійовича (19.04.1962 – 19.11.2021).

У ці скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу з його близькими і рідними, а також колегами. Світлий, добрий спомин про Констянтина Анатолійовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав.

У скорботі низько схиляємо голову та молимося за упокій його душі.

Вічная пам’ять!”, – ідеться у повідомленні.