Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС, схоже, увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що оголошує “стан готовності до війни”. Міністр оборони погодив призов на військову службу резервістів, повідомляє BBC Україна.

Ізраїльські військові почали завдавати у відповідь авіаудари по сектору Газа і попередили, що ХАМАС заплатить дуже високу ціну.

Раніше у бік Ізраїлю запустили десятки ракети, а в країні увімкнувся сигнал повітряної тривоги.

Одна людина загинула, і були повідомлення про вибухи поблизу Тель-Авіва і місцевості навколо Гази.

Палестинське бойове угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад, а його збройне крило заявило, що запустило 5 тисяч ракет за 20 хвилин.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що угруповання “почало масований ракетний обстріл території Ізраїлю з сектора Газа” і що бойовики проникли на територію Ізраїлю в “різних місцях”.

У заяві йдеться про те, що начальник генерального штабу проводить “оцінку ситуації” і що ХАМАС “зіткнеться з наслідками та відповідальністю за ці події”.

Він додав, що жителів району, що оточує сектор Газа, попросили залишитися всередині, тоді як цивільним у південних і центральних районах “потрібно залишатися поруч із укриттями”.

Ізраїльська служба порятунку “Маген Давид Адом” повідомила, що одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.

Госпіталь Барзілай в Ашкелоні повідомляє про 68 постраждалих, деякі з них у важкому сталі.

А госпіталь в Беер-Шеві повідомив ВВС, що там лікують 80 постраждалих, серед яких теж є важкі.

На кадрах інформаційного агентства Reuters показано, як ізраїльські пожежники борються з полум’ям у місті Ашкелон, коли над обвугленими автомобілями піднімаються густі клуби диму.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху оголосив зустріч очільників служби безпеки.

Критика у бік спецслужб

Деяких оглядачів здивувала така масова несподівана атака на Ізраїль.

Повідомляється, що знищено ізраїльський танк “Меркава IV”, що вважався “одним із найкращих у світі”, написав у фейсбуці український військовий експерт Олександр Коваленко.

“За неповну добу ЦАХАЛ зазнав найважчих непоправних втрат, які не зазнавав з часів операції “Литий свинець” (у 2008 році – Ред.)”, – каже він.

“Не уявляю, як ізраїльські спецслужби, з урахуванням їхнього колосального досвіду та агентурної мережі, могли пропустити підготовку до настільки масштабної терористичної акції?” – пише Коваленко.

Ігор Семиволос, провідний український експерт із Близького Сходу, каже, що тепер уряд Нетаньягу матиме серйозні політичні труднощі.

“Схоже на те, що після такого провалу служб безпеки Ізраїлю, безвідносно від того, як далі будуть розвиватися події, уряду Нетаньягу грозить відставка”, – написав він.