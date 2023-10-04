Нещодавно вийшов з в’язниці: на Тернопільщині спіймали злодія-рецидивіста

До співробітників Чортківського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 83-річного жителя громади про те, що з його будинку викрали майже 5 000 гривень.

Зі слів пенсіонера, гроші він зберігав в столі в одній із кімнат. Зловмисника, який проник до помешкання заявника, розшукали оперативники карного розшуку. Причетним до крадіжки виявився 38-річний односелець потерпілого. Чоловік неодноразово судимий за майнові злочини та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

Під час перевірки поліцейські встановили причетність зловмисника ще до одного факту таємного викрадення чужого майна. З будинку жительки Чортківського району викрав різні побутові речі. Сума завданих збитків – декілька тисяч гривень.

Поліцейські затримали фігуранта відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.