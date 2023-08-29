Нещодавно виповнилося 23 роки: на фронті загинув юний боєць з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув юний боєць з Тернопільщини Степан Фецич. Два тижні тому воїну виповнилося лише 23 роки.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Бучацького РТЦК.

Останній бій захисник прийняв 26 серпня в районі Кремінної Луганської області

Степан Фецич народився 12 серпня 2000 року. Проживав у селі Возилів. Уже 26 лютого 2022 року, у перші дні повномасштабного вторгнення ворога, став на захист України. З честю і гідністю виконував військовий обов’язок.

“Щира подяка і уклін батькам за виховання сина, за справжнього Героя, вірного, сміливого… Гідного громадянина своєї України!

Висловлюємо найщиріші співчуття родині захисника.

Світла пам’ять воїну, який віддав своє життя за вільне, мирне і щасливе майбутнє українців.

Вічна пам’ять і шана Герою України!”, – ідеться у зверненні ТЦК.