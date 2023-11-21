Як ми повідомляли, захищаючи Україну загинули двоє побратимів з Тернопільщини – 22-річний Вадим Медведєв та Ігор Коропецький, який місяць тому відзначив 29-річчя. Обоє були родом із села Горигляди Чортківського району. Свій останній бій воїни прийняли 19 листопада біля Роботиного в Запорізькій області.

Старший солдат Вадим Медведєв навчався у військовому ліцеї. Згодом пішов на строкову службу до армії. Буквально через три місяці після демобілізації почалася повномасштабна війна, відтак юнак став на захист Батьківщини.

Одного разу “Бурий” (таким був позивний захисника) приїхав у село в нетривалу відпустку. Там познайомився із дівчиною Діаною, котра через бойові дії переїхала із Запорізької області. На річницю стосунків, на початку жовтня, Вадим освідчився коханій. Зворушливу історію молодої пари показало Суспільне.

“Я вже тоді, на той момент, коли її побачив, зрозумів, що вона буде моєю. Це було настільки, що я зрозумів, що це моє!”, – розповідав юнак.

На жаль, створити сім’ю закоханим не судилося. Страшна війна обірвала молоде життя…

Вічна пам’ять Герою…