“Необхідно покласти край бюрократизму та спростити закупівлю товарів для соціальної сфери”, – Микола Люшняк

Законопроект, який покликаний спростити процедуру закупівель органами місцевого самоврядування товарів для об’єктів соціальної сфери, зареєстрували представники депутатської групи «Довіра» з колегами з інших фракцій та груп.

Документ має на меті полегшити здійснення закупівель для шкіл, дитсадочків, лікарень, амбулаторій тощо.

Співавтор законопроекту – народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк каже, об’єкти соціальної сфери є дуже важливими закладами для усіх громад, адже від них залежить здоров’я, освіта й виховання підростаючого покоління.

– Щоденно школи, амбулаторії, дитячі садки потребують електроенергії, палива, продуктів харчування, гігієнічних товарів. Ці питання необхідно вирішувати оперативно, аби не гальмувати робочий процес. Саме законопроект №5289 «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами» допоможе усунути ці перепони. Головна мета цього документу – покласти край зайвому бюрократизму та полегшити роботу органів місцевого самоврядування у цьому напрямку, – зазначив Микола Люшняк.

Законопроект №5289 пропонує спростити закупівлю:

Харчових продуктів, паливно-мастильних матеріалів, природного газу та електричної енергії, малоцінних або швидкозношуваних товарів для закладів охорони здоров’я або закладів освіти комунальної форми власності;

Послуг з підвезення здобувачів освіти до закладу освіти і у зворотному напрямку;

Проектно-кошторисної документації.