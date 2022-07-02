Атмосферний фронт з дощами та грозами йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, після опадів очікується відчутне послаблення спеки.

Цими днями на Тернопільщині спостерігатимуться значні температурні контрасти. Подекуди можливі шквали та сильні зливи, після яких температура повітря знизиться.

“Західний регіон перетинатиме атмосферний фронт, який принесе короткочасні грозові дощі і, головне, послаблення немилосердної спеки! Температура повітря знизиться завтра практично повсюди до +21 +28 градусів. Контрасти в зоні фронту очікуються значними, до 15-20 градусів, тому подекуди можливі шквали та сильні зливи. Вітер буде південно-східний, можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня обійдеться без значної спеки. Температурні показники будуть помірними: стовпчики термометрів коливатимуться від 22 до 26 градусів тепла.