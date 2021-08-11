Ви гадаєте, що знайти недорогі ігрові комп’ютери неможливо? Це не так! Вони є і причому такі, що витримують складні ігрові розробки. Подібні моделі можна знайти на сайті CompX. Тут представлені різні моделі ігрової техніки, які задовольнять найвибагливіших геймерів.

Особливості бюджетних комп’ютерів для ігор

Насамперед під час вибору потрібно оцінити всю комплектацію пристроїв. До уваги слід брати параметри основних елементів: відеокарти, оперативної пам’яті, а також процесора. На думку експертів краще зупинити вибір на таких процесорах, як Ryzen 5 2600 або ж Ryzen 5 1600. Для них характерні: 6 ядер, 12 потоків. Для тих, хто віддає перевагу продукції компанії Intel, варто купити моделі Xeon E52650 v2, Xeon X 3450.

Що стосується відеокарти, то вона вважається найважливішою складовою ігрових пристроїв. Для отримання кращої графіки, візуальних ефектів за доступну ціну краще встановити GTX 1650 Super. Цей варіант вважається ідеальним щодо вартості та якості. При цьому слід також враховувати та оцінити можливості монітора, бо його показники взаємопов’язані. При недостатньо високих показниках екрану немає сенсу брати сильну відеокарту, адже все одно не буде досягнуто високої якості. Оптимальним є екран з розширенням 1920х1080.

Оперативна пам’ять також повинна бути досить велика, щоб ігри в процесі не зависали. Оптимальними є бюджетні моделі DDR3 (частота 800-1600 МГц, 8 Гб). Надалі, якщо цього буде недостатньо, можна її розширити. Також слід враховувати таймінг і вольтаж. При стандартних показниках вольтажу, таймінг можна зменшити. Крім вище перерахованих комплектуючих буде потрібно також врахувати та інші конфігурації:

диск SSD. Він дозволяє підвищити швидкість завантаження оперативки, відеоконтенту, файлів і диска. Для забезпечення достатньої продуктивності вистачить 120 Гб (при HDD 500 Гб);

блок живлення. Варто купити варіант на 600 Вт, хоча може і вистачити 400 Вт. Має бути захист від короткого замикання та перегріву. Можна купити варіант вентилятора з додатковою ходовою частиною. Оптимально 120 мм;

корпус може бути з яскравим дизайном. Але при цьому слід оцінити якість нижнього кріплення для блоку живлення, присутності вбудованого вентилятора, місця носія інформації та інше;

система охолодження. Чим краще процесор, тим кращими показниками повинен володіти вентилятор. При цьому великі варіанти досить гучні, що також слід враховувати.

Вартість бюджетного ігрового «заліза»

Якщо ви в пошуках недорогих ігрових комп’ютерів, тоді варто відвідати магазин compx.com.ua. Тут представлена ​​бюджетна серія Hero Series, яка задовольнить будь-якого геймера. Також ці моделі чудово підходять для офісної роботи, домашнього використання. Цінова політика ігрових комп’ютерів варіюється в межах 9-14 тисяч грн. Гарантійні умови досить хороші, особливо, коли на техніку від виробника – 12 місяців. Доставка здійснюється у всі регіони України. Жителі Одеси, Львова, Харкова та Києва мають можливість забрати свою покупку самостійно, відвідавши магазин.