Не зупинив навіть штраф у 183 тисячі гривень: затятий порушник доїздився до в’язниці

Водіям, які нехтують рішеннями суду, загрожують не лише високі штрафи, але й позбавлення волі. На цьому наголошують у поліції.

У жовтні 2022 року жителя Тернополя притягнули до адміністративної відповідальності відповідно до ч. 1 ст. 130 КУпАП за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Йому присудили штраф у розмірі 17000 гривень та позбавили права керування транспортними засобами на 12 місяців.

Це не вплинуло на поведінку водія й щодо нього у 2023 році поліцейські склали ще шість протоколів. Тричі його притягували до адміністративної відповідальності відповідно до частини другої статті 130 КУпАП та ще три рази за ч. 5 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою позбавленою права керування транспортними засобами скоєне повторно протягом року). Міськрайонний суд позбавив 27-річного тернополянина права керувати автівками строком на 3 роки та призначив сплатити штраф в розмірі 183600 гривень.

Проте й це покарання не зупинило тернополянина. Останнє порушення працівники поліції зафіксували 25 січня 2024. Даний факт вони внесли в ЄРДР відповідно до статті 382 (невиконання судового рішення) ККУ.

Правоохоронці нагадують, що за умисне невиконання рішення суду порушник може потрапити за ґрати на три роки.