Не все те золото, що блищить: тернополянин віддав 115 000 гривень за монети з дешевого металу

Співробітники Тернопільського районного управління поліції задокументували факт шахрайства, скоєний відносно жителя обласного центру. Чоловік віддав незнайомцю 115 тисяч гривень, будучи переконаним, що купує у нього колекційні срібні та золоті монети.

Зі слів потерпілого, невідомий чоловік підійшов до нього на вулиці і просив придбати монети, мовляв, я іноземець, важко працюю в Тернополі на будівництві, але зарплати не платять, тому не маю за що до рідних поїхати. Незнайомець взяв одну срібну й одну золоту монети і запропонував піти до ломбарду перевірити їх. Потерпілий каже, що дійсно працівник ломбарду оглянув товар й оцінив золото у майже 11 тисяч гривень, срібло – у понад двісті гривень. Які насправді монети давав іноземець оцінщику – невідомо, але те, що отримав тернополянин за 115 тисяч гривень – це 68 дешевих металевих підробок. Чоловік збагнув це, коли показав куплене дружині, котра працює у магазині ювелірних виробів.

Правоохоронці здійснюють заходи щодо встановлення особи зловмисника, а краян застерігають не спокушатися на подібного роду товар. Купувати у незнайомців ювелірні прикраси чи дорогоцінні метали – це завжди ризик втратити кошти.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.