Трагічна звістка сколихнула Тернопільщину: обірвалося життя одного із оборонців України у війні проти російських загарбників.

Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив мешканець Тернопільщини Назар Хрущ, передає 0352.ua.

“Знову сумна звістка в нашому Надзвбручанську краю… Помер наш побратим, доброволець полку “Азов”, Литвинець Олег Ярославович, 1980 р.н.

Родом із села Скорики… Дякую всім, хто допомагав боротися за життя нашого братика… Вічна тобі пам’ять, Олеже… Нехай земля тобі буде пухом і Царство Небесне… Спочивай з Богом…”, – ідеться у повідомленні.