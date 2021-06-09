Не розминулися мотоцикл і скутер: в аварії постраждали троє молодих людей

Троє осіб із тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні на Кременеччині. Ушкодження молоді люди отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Про пацієнтів на лінію 102 повідомила медсестра приймального відділення.

Аварія трапилася 8 червня близько 1-ї ночі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що в Почаєві не розминулися мотоцикл Lifan та скутер Yamaha Jog.

Водія та пасажирку з мотоцикла бригада екстреної медичної допомоги доправила в травматологічне відділення.

Звернувся за меддопомогою і кермувальник скутера. Причини автопригоди встановить слідство. В обох кермувальників відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.