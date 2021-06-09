Троє осіб із тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні на Кременеччині. Ушкодження молоді люди отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Про пацієнтів на лінію 102 повідомила медсестра приймального відділення.
Аварія трапилася 8 червня близько 1-ї ночі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що в Почаєві не розминулися мотоцикл Lifan та скутер Yamaha Jog.
Водія та пасажирку з мотоцикла бригада екстреної медичної допомоги доправила в травматологічне відділення.
Звернувся за меддопомогою і кермувальник скутера. Причини автопригоди встановить слідство. В обох кермувальників відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Триває слідство згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
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