«Михайло вбив Романа», — страшна звістка про братів Шинкарчуків облетіла село Затишне, що в Монастириському районі.

Трагедія сталася у ніч на 21 квітня, – пише НОВА… Як повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті — ушкодженнями голови, правоохоронці виявили на подвір’ї біля будівлі недіючого магазину. Як з’ясувалося, загиблий 52-річний Роман проживав там останнім часом.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили особу підозрюваного у важкому злочині. Ним виявився 58-річний брат загиблого Михайло. Між чоловіками виникла суперечка. Старший брат свою правоту взявся доводити стусанами — кілька разів ногами та руками вдарив по голові молодшого. Як встановили поліцейські, обидва брати мали проблеми із законом. За плечима підозрюваного майже 29 років в’язниці за насильницькі злочини. Загиблий теж відбував покарання за грабіж і тяжкі тілесні ушкодження. Тривають слідчі дії, підозрюваний — під вартою.

— Роман був дуже агресивно налаштований проти Михайла, все до того ішло, — повідомив голова Комарівської сільської ради Михайло Бабій. — Вони з багатодітної сім’ї, їх було п’ятеро братів і три сестри. Мама їхня померла кілька років тому на Полтавщині, де мешкала у доньки, батька давно нема. Ще одна їхня сестра ніби живе на Буковині, брат — ніби в Івано-Франківську. Вони не дуже підтримують між собою спілкування. Роман і Михайло любили випити, кажуть, що тієї ночі не поділили пляшку… Михайло не ховався, трохи протверезів і пішов до сусідки, попросив подивитися, чи брат живий. Роман був дуже побитий… Трагедія сталася в хаті Михайла, далі, кажуть, він завіз побитого тачкою під магазин… Брати жили окремо: після того, як згоріла їхня батьківська оселя, Михайло спершу жив у курнику, а потім поселився в чужій порожній хатині, а Роман — у закинутому магазині. Не знаю, як останній там виживав, бо не мав ні кухні, ні тепла. Нічого не робив, ходив на жебри в село. Працювати не дуже хотів, дадуть щось люди поїсти — так і виживав. Михайла забрала поліція. Він відсидів за гратами два десятки років. Першого разу сидів за зґвалтування, потім судили, бо добирався до хати одних людей, востаннє — за смертельне побиття літньої жінки із села Вербка. На нього не раз скаржилися люди, бо заходив на чужі обійстя. Михайло не мав сім’ї, Роман був одружений, але розлучився. У молодшого брата теж кримінальне минуле — у 2005 році забив до смерті чоловіка. Шість чи сім років відсидів. Останні роки брати були на волі, та, на жаль, не виправилися…