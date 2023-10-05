“Не могла подумати, що це станеться зі мною”: жителька Тернопільщини потрапила у халепу

«Читала про таку схему шахрайства в інтернеті, але не могла подумати, що це станеться зі мною», – розповіла співробітникам Збаразького відділення поліції жителька громади, яка стала жертвою аферистів. Жінка хотіла придбати дрова, а натомість втратила 14 тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, в соцмережі вона знайшла оголошення про продаж дров. Зателефонувала за вказаним номером. Слухавку взяла жінка, яка представилася бухгалтером підприємства. Розповіла, що вони співпрацюють з лісгоспом і доставляють деревину. Співрозмовниця була настільки переконливою, що потерпіла повірила їй та перерахувала завдаток за дрова. Проте товар не отримала.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та розшукують зловмисників.