Гусятинський районний суд виніс вирок жителю Гримайлова за убивство рідного батька.

Трагедія сталася наприкінці січня цього року, пише “Номер один“.

Як встановив суд, 30 січня 2021 року близько 21:00 год., обвинувачений у помешканні своїх батьків жорстоко побив свого 70-річного тата. Експертиза встановила у потерпілого закриті переломи 8-ми ребер, розрив правої легені, внутрішні крововиливи в м`яких тканинах грудної стінки та голови, рани та чисельні садна, які призвели до настання смерті.

Обвинувачений розповів, що того дня вони з батьком після обіду пішли в центр смт. Гримайлів, де вживали спиртні напої. Після того вони повернулись додому та продовжили вживати спиртне. Під час застілля начебто батько вдарив матір, а син не стримався і побив батька.

Також конфлікт мав місце і через гроші, які батько не хотів давати синові. Додатково обвинувачений показав, що батько першим його вдарив та розбив йому губу. Через алкогольне сп яніння він не пам ятає скільки ударів він наніс татові. Удари він наносив руками і ногами.

Свідком конфлікту була мати, крім них трьох в будинку не було нікого.

До речі, до моменту проголошення вироку мати нелюда не дожила, – померла у Петриківському геріатричному закладі. У досудовому розслідуванні вона пояснювала, що її син часто конфліктував з батьками. Тривалий час вони утрьох проживали разом, із доходів – лише пенсія обох стареньких. Син ніде не працював, а фактично проживав за їх рахунок, лише іноді ходив на підробітки по селищу.

За 10 днів до трагедії жінка перенесла мікроінсульт, від госпіталізації відмовилася. Після того фактично була частково паралізована, у зв`язку із чим не могла ходити, а весь час лежала або сиділа на ліжку.

Пенсію вона постійно забирала та ховала від свого чоловіка та сина, а коли необхідно було придбати продукти харчування, ліки або інші речі, давала їм необхідну суму. Гроші тримала у скляній банці, яку ховала у своєму будинку. Чоловіку було відоме це місце.

Того дня син вимагав у батька грошей на дорогу, бо планував їхати на роботу в Чернівці. Але той не давав. Саме тому почалася бійка. Жінка з ліжка кричала і просила їх припинити, а потім сказала чоловіку, щоби приніс банку з грішми. Побитий батько врешті приніс кошти і сказав, щоби син згодом повернув позичене. Однак у відповідь отримав чергову порцію стусанів від сина.

Наступного дня вранці зловмисник повернувся у будинок та віддав матері частину грошових коштів із тих, що взяв напередодні, а собі залишив приблизно 4 тисячі гривень, після чого поїхав у Чернівці. Батькові ставало все гірше, і сусіди викликали йому швидку. У лікарні потерпілий помер.