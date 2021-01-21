Навіть не зупинився: водій дорогого позашляховика збив на смерть собачку. ФОТО 18+

У Тернополі водій автомобіля BMW збив собаку. на жаль, від отриманих травм тварина загинула на місці

Про це повідомляють у ГО “Ноїв ковчег”.

“Сьогодні, біля бару Оріон, на пішохідному переході було збиту невелику собачку, водієм чорного BMW (джип). Зі слів очевидців водій їхав швидко і не намагався гальмувати. Місце події покинув, залишивши собачку на переході. Небайдужі люди відтягнули на обочину, але на жаль, травми були несувмісні з життям”, – повідомили активісти у соцмережі.

Вони зазначили, що такі випадки стаються дуже часто, а тому водіям слід бути обережними.

“Закликаємо, в таких ситуаціях надати першу ветдопомогу, транспортувати в клініку,при потребі звернутись до волонтерських організацій”, – наголосили зоозахисники.