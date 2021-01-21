У Тернополі водій автомобіля BMW збив собаку. на жаль, від отриманих травм тварина загинула на місці
Про це повідомляють у ГО “Ноїв ковчег”.
“Сьогодні, біля бару Оріон, на пішохідному переході було збиту невелику собачку, водієм чорного BMW (джип). Зі слів очевидців водій їхав швидко і не намагався гальмувати. Місце події покинув, залишивши собачку на переході. Небайдужі люди відтягнули на обочину, але на жаль, травми були несувмісні з життям”, – повідомили активісти у соцмережі.
Вони зазначили, що такі випадки стаються дуже часто, а тому водіям слід бути обережними.
“Закликаємо, в таких ситуаціях надати першу ветдопомогу, транспортувати в клініку,при потребі звернутись до волонтерських організацій”, – наголосили зоозахисники.
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