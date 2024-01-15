Мирний пікет об’єднав дружин і родичів військових у Тернополі минулої неділі.

Вже традиційно небайдужі виходять на центральний майдан міста із плакатами і закликами до демобілізації військових після 18 місяців служби. На підтримку воїнів прийшло понад 60 людей, повідомляє Місто.

Цього разу учасники акції організували ходу від майдану до приміщення Тернопільської ОВА і назад. Порядок під час мирного протесту забезпечували правоохоронці.

“Вимагаємо термінів служби”, “Наші хлопці не зі сталі”, “Вимагаємо демобілізації”, “Настав час інших”, “Дітям потрібні батьки”, – такі гасла лунали під час мирного протесту 14 січня.

Дружини воїнів розповідають зі слів своїх чоловіків, що їм важко, за майже 2 роки війни хлопці втомилися.

“Мій чоловік 18 місяців на війні, у мене троє дітей (старший повнолітній), мені також важко без нього, діти плачуть «ми хочемо тата». Ми хочемо щоб влада нас почула, побачила і зрозуміла. 36 місяців для військових, як вони хочуть зробити, це просто смертний вирок”, – наголошує дружина військового і учасниця акції Леся.

Рідні помічають негативні зміни у фізичному і моральному стані захисників, які перебувають довший час на фронті.

“Я сьогодні тут через те, що мій чоловік на війні уже другий рік, у нього ротацій не було, були тільки вихідні і я вважаю. що він морально має право на відпочинок і має шанс на те, щоб побути хоча б чуть-чуть в мирному житті. Він зізнається, що морально важко і треба відпочинок”, – розповідає дружина військового і учасниця акції Ольга.

Зазначимо, такі мирні акції відбуваються у Тернополі вже не вперше. Загалом ініціатива є всеукраїнською, мітинги проводять і в інших українських містах.