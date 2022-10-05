Сьогодні стало відомо про ще одну важку втрату – на війні загинув 45-річний боєць із села Костільники колишнього Бучацького району Василь Крижанівський.

Про це написала у групі Бучацькі справи Лілія Чорна.

“Війна триває…

Війна розриває наші серця на шматки…

Ми радіємо звільненим містам – Ізюм, Лиман, і плачемо за нашими героями, які при їх звільненні – полягли. Наші перемоги оплачено кров’ю наших захисників і сльозами їхніх дітей, дружин, матерів.

Війна…

Сьогодні стало відомо, що вона забрала життя ще одного мого односельчанина – при виконанні військового обов’язку і захисті суверенітету та територіальної цілісності України у війні з російським окупантом загинув житель села Костільники Василь Крижанівський .

Йому тепер назавжди 45…

Його сімнадцятирічний син Микола назавжди залишився без батька, а мати – без сина.

Для Крижанівського Василя Володимировича (01.01.1977 р.н.) війна почалася ще 2014 році. Ще тоді, 01 серпня 2014 він був мобілізований і брав участь в антитерористичній операції, захищаючи східні рубежі нашої держави. З початком повномасштабного вторгнення ерефії на територію України не зміг спокійно сидіти вдома і знову пішов на фронт, хоча добре розумів і усвідомлював, що може не повернутися живим.

Він завжди був усміхненим, добрим, щирим…

Саме таким ми будемо його пам’ятати..

Щиро співчуваю рідним Василя: синові, матері, сестрі, братам, усім рідним та близьким – розділяю ваш біль…

Досі не можу в це повірити…

Спочивай з Богом!

Герої не вмирають!”