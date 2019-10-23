Мешканець Тернопільщини Андрій Вакуц був учасником війни на Сході, пішов на передову добровольцем. Почесному краянину, який брав участь у багатьох збройних конфліктах на сході України, у Тернополі в День захисника України урочисто вручили орден «Лицарський Хрест Добровольця».

Андрій Вакуц проживає у Теребовлі на Тернопільщині. Народився захисник у 1992 році. Навчався у місцевій школі, потім закінчив Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука.

Коли агресія РФ сколихнула українців і перші добровольчі батальйони вирушили на Схід країни, Андрій приєднався до сих патріотів. Вирушив на війну добровольцем у 6-й резервній сотні ДУК «Правий сектор». А пішов в АТО таємно від батьків, бо розумів, як тяжко рідним буде відпускати його на війну з мирної сторони.

На передовій отримав позивний «Либа». Разом із побратимами пройшов бої по всіх напрямках Луганська та Донецька. Оборонялися, наступали та завдяки спільному героїзму, згуртованості зупиняли, ламали плани ворога.

Під час нагородження Андрію Вакуцу вручив «Лицарський Хрест Добровольця» голова громадської організації “Всеукраїнське об’єднання Учасників АТО Галичини”, сержант запасу Володимир Свистун. Сержант зазначив, що українці – сильний та непереможний народ. І ми повинні бути горді, що серед нас – ті, хто в різні часи стояв на сторожі наших земель та й зараз, будучи на позиціях, дає нам мирне небо.

— Під час боїв у 2015 році за стратегічні широкінські висоти сили захисників були підкріплені насамперед добровольцями. Без добровольців ми би нічого не змогли. Вони були тими головними боєздатними військовими підрозділами в Україні, які протистояли ворогу в найзапекліших боях. За це їм дяка, — наголосив Володимир Свистун.

На церемонії нагородження подякував за жертовність побратимів-патріотів, а в першу чергу висловив дяку своїм батькам Андрій Вакуц. «Борітеся, поборете!», — з такими словами зійшов зі сцени з Лицарським Хрестом нагороджений патріот.