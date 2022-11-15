Відкрите викрадення чужого майна інкримінують правоохоронці відділення поліції №3 (Теребовля) мешканцю Тернопільського району. Зловмисник напав на жінку.

Повідомлення про пограбування поліцейських від 61-річної жительки одного з сіл громади. Вона розповіла, що на околиці міста на неї накинувся невідомий, грабіжник вдарив по обличчю та відібрав сумку, а з нею – гаманець з грошима.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група. Працівники поліції розшукали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 20-річний житель села Вербівці.

Парубок помітив жінку неподалік лісосмуги, та, обравши слушний момент, накинувся на неї. Сумку викинув в кущі, а награбовані дві тисячі забрав собі. Витратити чужі гроші не встиг, його в порядку статті 208 КПК України затримали оперативники.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно ч. 4 ст. 186 КК України.

Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів, слідчі дії тривають.