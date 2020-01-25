Вночі 23 січня прикордонники Чернівецького загону у взаємодії зі співробітниками СБУ та митниці запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон предметів старовини.

Археологічні знахідки, які, скоріше за все, є культурним надбанням українців, вдалось виявити завдяки випереджувальній інформації співробітників оперативних підрозділів Західного регіонального управління.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, близько п’ятдесяти предметів археології виявили в автомобілі «Mercedes», на якому до Великобританії прямував 28-річний тернополянин через пункт пропуску «Порубне». Чоловік перевозив посилки, серед яких й було виявлено ящики з артефактами. Предмети були обгорнуті пінним поліетиленом і фольгою та добре упаковані у невеликі ящики. Відкривши їх, прикордонники та митники виявили наконечники до стріл та списів, різноманітні ножі та інші предмети старовини.

Предмети вилучено та передано на склад митниці. Очікується прибуття спеціаліста, який надасть їм експертну та вартісну оцінку.