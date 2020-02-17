«Ваш син у поліції» – за сумнозвісною однак і надалі дієвою схемою шахраї ошукали родину з Чортківщини. Рідні, думали що рятують від криміналу сина, натомість збагатили аферистів.

Телефонний дзвінок пролунав у квартирі потерпілих 16 лютого близько 17 години. Співрозмовник представився працівником поліції і повідомив чоловіку, що його син вчинив ДТП і тепер йому загрожує кримінал. Проте одразу заспокоїв, мовляв закрити справу можна, однак слід заплатити. Ціна вирішення проблеми – 23 тисячі гривень. Батько перелякався і погодився платити.

Шахрай наказав залишити пакунок з грошима в смітнику поблизу одного з банків у Чорткові. Переляканий родич поспішив виконати всі умови. І лише повертаючись додому, все ж додумався зателефонувати сину. Далі вже довелося телефонувати в поліцію та розповідати про шахрайство. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Працівники поліції вже неодноразово застерігали краян від подібних афер. Найпростіше правило – перевірити почуту телефоном інформацію. Не впадайте у паніку, не поспішайте виконувати умови аферистів, а навпаки – випитуйте якомога більше про неприємні обставини, в які потрапив родич, попросіть людину, яка вам зателефонувала, назвати ім’я вашого рідного і відповісти на запитання особистого характеру. Наймовірніше, з вами не захочуть більше спілкуватися. Розкажіть своїм близьким, батькам, бабусям, дідусям, які самотньо проживають, про такий вид шахрайств. Застережіть їх не довіряти незнайомцям.