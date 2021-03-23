Співак, уродженець Чортківщини Роман Сасанчин записав відеозвернення з проханням фінансово допомогти його матері, яка зараз бореться з важкою формою COVID-19.

– Друзі, всім привіт. Зараз хочу поділитися з вами не дуже хорошою новиною. Два тижні тому моя мама захворіла на коронавірус. Начебто все не було критично, вона проходила курс лікування, їй ставало легше. Я думав, що все буде добре, але її стан погіршився. Зараз вона перебуває на кисневій підтримці, а також їй призначили медикаментозне лікування. Препарати не є з дешевих. Я дуже хочу попросити вас про допомогу, щоб кожен допоміг, чим може. Я надіяюся на вас, – зазначив Роман.

Реквізити для допомоги:

5168 7573 6194 6314 (ПриватБанк). Отримувач – Сасанчин Євдокія Петрівна.

Джерело: 0352.ua