Циклон зумовлюватиме погодні умови у вівторок-середу на Тернопільщині. Через його вплив у краї далі дощитиме, можливий мокрий сніг, а нічні температурні показники знижуватимуться до 3-4 градусів морозу.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині нічної пори можливі невеликі, вдень помірні опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура по області вночі 0 – 5° морозу, вдень 0 – 5° тепла. Через сильний вітер синоптики оголосили штормове попередження.

«19-го березня циклон визначатиме загалом всюди вологу погоду – дощі, на заході – з мокрим снігом. Температура повітря найближчої ночі від 4 тепла до 4 морозу, у західних областях буде найхолодніше. Такі зимові підстаркуваті «залицяння» часто бувають у березні», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, потепління передбачається 21-22 березня, тобто наприкінці тижня.