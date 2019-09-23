Сім аварій сталося цими вихідними на Тернопільщині, дві з них – зі смертельними наслідками. Зупинилося життя 44-річного мотоцикліста та 28-річного водія автівки.

Причини трагічних ДТП наразі встановлюються. Втім, вже відомо, що 28-річний водій ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху, – зазначає заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області Олександр Марченко. ДТП за участю мотоцикліста трапилося у Борщівському районі. Ще одна смертельна аварія – поблизу Чорткова.

«У неділю 22 вересня близько 16.20 на автошляху поблизу села Ягільниця Чортківського району водій автомобіля ВАЗ 2109 1991 року народження виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із зустрічним вантажним автомобілем, який рухався із напівпричепом. За цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 286 ККУ».

Окрім цього, упродовж вихідних патрульні зупинили шістьох водіїв у стані алкогольного сп’яніння. За словами поліцейських, – це одна з основних причин аварій з тяжкими наслідками, які трапляються на Тернопільщині.

Софія Романська