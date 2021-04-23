На вулиці або онлайн: як будуть проходити Великодні богослужіння

На Великдень богослужіння у церквах області проходитимуть на вулиці або в онлайн-режимі. Таке рішення прийняли на засіданні ради церков Тернопільщини. Освячення лози та великодніх страв проходитиме біля храмів або в парках з дотриманням соціальної дистанції.

Шанування святинь Плащаниці відбуватиметься з дотриманням карантинних норм без доторків і цілування. Таких правил повинні дотримуватися в усіх храмах на Тернопільщині.

«Було доведено позицію у церквах в районах. Загалом в церкві позиція не змінилася, ми очікуємо того, щоб свята пройшли безпечно для всіх. Тому потрібно дотримуватися загальних заходів безпеки, які діють по всій Україні – це і дотримання дистанції між людьми, маскового режиму, закликаємо, щоб по максимуму під час богослужіння люди знаходилися на вулиці», – зазначив архиєпископ Тернопільський і Кременецький УПЦ, Владика Нестор.

Однакові правила діятимуть для всіх церков на Тернопільщині, – зазначив начальник з питань внутрішньої політики, релігій та національностей області Ігор Кульчицький. За дотриманням вимог стежитимуть поліціянти та органи місцевого самоврядування.

«Усі члени ради церков підтримали і схвалили комплекс обмежувальних заходів щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції. Всі погодилися з думкою, що потрібно на всіх рівнях сприяти і дотримуватися заходів із забезпечення порядку, унеможливлення поширення коронавірусної інфекції».

Епідеміологи наголошують: в разі нехтування карантинних правил епідемічна ситуація з COVID-19 після Великодня може погіршитися. Наразі ж спостерігаються позитивні тенденції щодо рівня захворюваності.