Упродовж чотирьох днів, 22-25 липня, у Тернополі на міському пляжі «Циганка» пройдуть турніри з пляжних видів спорту – волейболу, регбі, кросфіту та самбо.

22-23.07 – Турнір з пляжного волейболу серед аматорів віком від 16 років. Початок о 10 год. Для участі у турнірі необхідно попередньо зареєструватись за посиланням https://cutt.ly/lmDz4Ia

24.07 – Турнір з пляжного регбі. Початок о 10 год.

24.07 – Турнір з кросфіту. Початок о 16 год.

25.07 – Турнір з пляжного самбо. Початок о 10 год.

Організатори заходу Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та Тернопільська міська рада.