28 червня на набережній Циганки хлопець на самокаті збив дворічну дитину. Аварія трапилася біля фонтанів.

Після нещастя водій самоката не зупинився, а поїхав далі. Його особу встановлюють працівники поліції.

Правоохоронці звертаються до водіїв велосипедів та самокатів їздити у спеціально відведених місцях та доріжками, призначеними для цього транспорту. В громадських місцях не зловживати швидкістю, адже в будь-який момент під колесами може опинитися випадковий перехожий. Варто бути уважними і водіям автівок.