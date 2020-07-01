На ділянці вул. Руська (від дамби до пішохідного переходу біля 6-ої школи), а також на примиканні вул. Замкова-Руська, триває ремонт дорожнього покриття.

Як розповідає начальник відділу технагляду Олег Вітик, на цих ділянках проведено фрезерування дорожнього покриття площею 5000 кв.м. Наразі там проводиться робота з підняття рівня дощових решіток та колодязів.

Вже сьогодні, у вечірній час, з 21.00 год., коли на вулицях буде менше транспорту, розпочнуться роботи з влаштування асфальтобетонного покриття. Роботи продовжаться і завтра.

До слова, дорожню розмітку у центральній частині міста планується нанести впродовж двох тижнів після завершення даних ремонтних робіт.