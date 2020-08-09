У Кременецькому ботанічному саду відкрили нову експозицію

Відтепер на поціновувачів прекрасного, любителів природи і здорового активного відпочинку очікує сюрприз.

У найдавнішому ботанічному саду України – Кременецькому – з’явилася нова локація, яка не залишить байдужим жодного туриста, екскурсанта чи просто відвідувача.

У центрі експозиції – «Трон природи». Земне і небесне, ландшафт і розмаїття рослинного світу, масштабність і водночас дуже точні тонкі деталі – усе тут логічно продумане, філософсько виважене і мистецько довершене. Просто, оригінально, доцільно – так можна сказати про цю роботу, яку виконав майстер своєї справи Василь Петровський – художник, скульптор, дуже креативний митець і надзвичайно цікавий співрозмовник. Власне, ці три критерії є його творчим кредо.

Для створення нової експозиції було використано природні матеріали, залучено працівників ботанічного саду.

Василь Петровський дуже вдячний керівництву установи, яке дало йому, як зазначив, повну свободу в діях і вираженні своєї фантазії.

– Це стимулює, коли ти працюєш у колективі, – такої думки митець. – Дуже цікаво йде робота, коли маєш змогу комунікувати з глядачем. Ця комунікація дає зрілі творчі продукти.

Художня робота Василя Петровського акумулює увесь його творчий набуток, який здобув, працюючи за фахом у парку відпочинку Europa-Park Німеччини. Вона викликає спокій, умиротворення, відчуття зв’язку зі світом небесним і водночас міцне закорінення у світ земний. Над нею митець працював понад два місяці.

Василь Петровський каже, що радий, адже знайшов місце, де хочеться залишити свої роботи, де, знаєш, люди насолоджуватимуться ними. Таким є Кременецький ботанічний сад, історія якого викликає подив і захоплення, пишуть на сторінці Кременецького ботанічного саду.