У Тернополі на проспекті Степана Бандери, 14, на території загальноосвітньої школи № 18, під час проведення земляних робіт виявили 8 боєприпасів часів минулих воєн.

На місце події направили фахівців ДСНС для ідентифікації небезпечних знахідок. Як з’ясувалося, це були артилерійські снаряди, калібром 76 мм часів Другої світової війни.

Роботи з пошуку та вилучення боєприпасів продовжили наступного дня. Протягом нічної пори місце події охоронялося працівниками Національної поліції.

На місці події на даний час працюють фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. Станом на 09:55 18 вересня під час обстеження території виявили ще 96 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Для безпеки школярів керівництво навчального закладу прийняло рішення про тимчасове припинення навчального процесу до моменту повної ліквідації надзвичайної події.

Роботи з пошуку та вилучення небезпечних знахідок продовжуються.