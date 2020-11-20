Атмосферний фронт північного походження ускладнить синоптичну ситуацію на Тернопільщині. Через його вплив у краї місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, а також знизяться температурні показники.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у п’ятницю на Тернопільщині зберігатиметься похмура, прохолодна погода. Через підвищений рівень вологості у жителів краю може погіршуватися самопочуття.

«20-го листопада поміж антициклонами Udo і Thodo вклиниться атмосферний фронт північного циклону, який ускладнить ситуацію на дорогах, стан наших судин, настрою і працездатності. Бо він притягне із собою дощ та сніг, снігову кашу на дорогах, там, де будуть невеликі мінуси чи “нуль” – траплятиметься ожеледиця, типове міжсезоння. Температура повітря передбачається низькою: вночі від +3 до -4 градусів. Там, де стовпчики термометрів наближатимуться до нуля й нижче – ожеледиця!», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через ожеледицю ускладнюватиметься синоптична ситуація на автошляхах. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.