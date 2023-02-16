Циклон йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, він сприятиме дощовій погоді, а також дошкулятимуть сильні вітри. Температура повітря коливатиметься від незначних морозів вночі до 8 градусів тепла вдень.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду області визначатиме улоговина від циклону з центром над Скандинавією. Відтак очікується хмарна погода з проясненнями.

“Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі невеликі дощі. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер буде західним 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 3 – 8º тепла. Оголошено штормове попередження: вранці та вдень місцями очікуються пориви західного вітру 15 – 20 м/с.”

Надалі в області переважатиме волога погода. А через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. “П‘ятниця принесе дощі в західній частині України. Температура повітря завтра буде від зими до весни: передбачається +4+9 градусів. У суботу погода буде активнішою – дощі, сильний вітер”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, температурні показники у другій половині лютого поступово підвищуватимуться. Погода все більше нагадуватиме весну.